МВС Болгарії назвало ім’я затриманого у справі про вбивство журналістки

Міністерство внутрішніх справ Болгарії повідомляє, що затриманим у Німеччині у справі про зґвалтування і вбивство болгарської журналістки-розслідувачки Вікторії Маринової є громадянин Болгарії Северин Красиміров.

Як заявив 10 жовтня міністр внутрішніх справ Болгарії Младлен Маринов (не родич вбитої журналістки – ред.), чоловіка, жителя міста Русе на півночі Болгарії, де була вбита журналістка, затримали напередодні в Німеччині. В якому саме місті затримали підозрюваного, МВС Болгарії не повідомляє.

За даними міністра, підозрюваний мав судимість за крадіжку металобрухту.

«Є докази зв’язку з убивством», – сказав Маринов на брифінгу, в якому також брали участь прем’єр-міністр і генеральний прокурор. Голова МВС додав, що слідчі знайшли зразки ДНК на одязі і тілі вбитої.

У поліції знову заявили, що наразі не знайшли зв’язку між убивством журналістки і її професійною діяльністю.

Як повідомив Маринов, підозрюваному висувають звинувачення, болгарська влада очікує його видачі.

Про затримання нового підозрюваного у справі болгарські ЗМІ повідомили напередодні.

Тіло 30-річної Вікторії Маринової виявив перехожий у парку міста Русе на півночі Болгарії 6 жовтня. Спершу загиблу не могли впізнати, бо при ній не було документів чи мобільного телефона.

Поліція 8 жовтня заявила, що не має доказів того, щоб убивство було пов’язане з професійною діяльністю Маринової. «Йдеться про зґвалтування і вбивство», – заявили в міністерстві внутрішніх справ.

Напередодні поліція повідомила про затримання громадянина Румунії, але згодом його відпустили через брак доказів.

Вікторія Маринова багато років вела на місцевому приватному телеканалі «ТВН» шоу про стиль життя, вона також була членом керівництва каналу. Кілька місяців тому вона почала вести програму журналістських розслідувань «Детектор». Останній випуск програми був присвячений розслідуванню ймовірної корупції з участю приватних компаній, які нецільовим чином витрачали фінансування від Європейського союзу.

Вбивство викликало міжнародний осуд, європейські уряди закликали владу Болгарії ретельно розслідувати справу.

Це вже третє за рік вбивство журналіста-розслідувача в ЄС. У жовтні минулого року на Мальті була убита журналістка Дафне Каруана Ґаліція. У лютому цього року в Словаччині вбили журналіста Яна Куціака з нареченою.