«Громадянин Румунії українського походження» затриманий у зв’язку з убивством журналістки в Болгарії

Поліція Болгарії повідомила 9 жовтня, що затримала «громадянина Румунії українського походження» у зв’язку з убивством журналістки-розслідувача Вікторії Маринової. Про це заявив керівник поліції в північному місті Русе Теодор Атанасов.

Поліція все ще перевіряє алібі цієї особи, чоловік офіційно не був оголошений підозрюваним, указав Атанасов.

Раніше Болгарське національне радіо називало затриманого «громадянином Румунії з паспортом Молдови».

Тіло 30-річної Вікторії Маринової виявив перехожий у парку міста Русе на півночі Болгарії 6 жовтня. Спершу загиблу не могли впізнати, бо при ній не було документів чи мобільного телефона.

Поліція 8 жовтня заявила, що не має доказів того, щоб убивство було пов’язане з професійною діяльністю Маринової. «Йдеться про зґвалтування і вбивство», – заявили в міністерстві внутрішніх справ.

Вікторія Маринова багато років вела на місцевому приватному телеканалі «ТВН» шоу про стиль життя, вона також була членом керівництва каналу. Кілька місяців тому вона почала вести програму журналістських розслідувань «Детектор». Останній випуск програми був присвячений розслідуванню ймовірної корупції з участю приватних компаній, які нецільовим чином витрачали фінансування від Європейського союзу.

На урядовій нараді чільних силовиків 7 жовтня, яка була запланована раніше, прем’єр-міністр Бойко Борисов пообіцяв, що справа буде розкрита.

Це вже третє за рік вбивство журналіста-розслідувача в ЄС. У жовтні минулого року на Мальті була убита журналістка Дафне Каруана Ґаліція. У лютому цього року в Словаччині вбили журналіста Яна Куціака з нареченою.