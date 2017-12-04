Поліція Мальти арештувала 8 підозрюваних у вбивстві журналістки-розслідувачки

Поліція Мальти 4 грудня арештувала вісьмох підозрюваних у вбивстві журналістки-розслідувачки Дафне Каруана Ґаліції, повідомив прем’єр-міністр країни Джозеф Мускат. Журналістка загинула близько двох місяців тому, в її автомобіль заклали вибухівку.

Підозрювані є громадянами Мальти, більшість із них мають кримінальне минуле, додав Мускат. Інших деталей він не навів.

Поліція має 48 годин, щоб допитати підозрюваних, висунути їм обвинувачення чи відпустити.

53-річна журналістка загинула 16 жовтня, коли спрацював вибуховий пристрій, встановлений в її автомобілі. За кілька днів до загибелі журналістка повідомила поліції про погрози на свою адресу, повідомляли місцеві ЗМІ.

У своєму блозі Дафне Каруана Ґаліція висвітлювала випадки високопосадової корупції.