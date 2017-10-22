Влада Мальти: розслідування вбивства журналістки є «надзвичайно важливим»

Уряд Мальти назвав розслідування загибелі журналістки Дафне Каруана Ґаліції «справою надзвичайно важливою».

За інформацію, яка допоможе у розслідуванні, оголошено винагороду в мільйон євро.

Журналістка загинула 16 жовтня, спрацював вибуховий пристрій, встановлений в орендованому нею автомобілі.

За кілька днів до загибелі журналістка повідомила поліції про погрози на свою адресу, повідомляє The Times of Malta.

Прем’єр-міністр Джозеф Мускат назвав загибель журналістки «варварським нападом».

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів минулого року опублікував так званий «Панамський архів» – дані про корупцію у вищих ешелонах влади в декількох країнах світу. Дафне Каруана Ґаліція на підставі цих документів заявила, що дружина прем’єр-міністра Мальти, ймовірно, володіє офшорною компанією, яка отримувала гроші від влади Азербайджану.

У вересні міжнародний Центр з дослідження корупції і організованої злочинності опублікував доповідь, згідно з якою влада Азербайджану через фіктивні компанії «відмила» майже 3 мільярди доларів. Ці гроші були витрачені, зокрема, на хабарі європейським політикам, які лобіювали інтереси Азербайджану в ЄС і блокували резолюції, що засуджують порушення прав людини у цій країні.