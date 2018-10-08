Убивство журналістки в Болгарії не пов’язане з професійною діяльністю – міністр

Поліція не має доказів того, що вбивство журналістки-розслідувача Вікторії Маринової пов’язане з її професійною діяльністю. Про це 8 жовтня сказав міністр внутрішніх справ Младен Маринов (не родич загиблої).

«Йдеться про згвалтування та вбивство», – заявив Маринов під час відвідання міста Русе, де він контролює розслідування вбивства.

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Смерть Маринової викликала міжнародне засудження та заклики до повного і ретельного розслідування злочину.

«Шокований жахливим убивством Вікторії Маринової. Ще одна смерть сміливої журналістки в боротьбі за істину та проти корупції», – заявив 7 жовтня перший віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманc.

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» заявила, що інші журналісти телеканалу «ТВН», на якому працювала Маринова, мають отримати поліцейський захист під час розслідування.

Маринова є третім журналістом, який за останні 12 місяців зазнав насильницької смерті в Євросоюзі.

Тіло жінки виявив перехожий у міському парку 6 жовтня. Спершу загиблу не могли впізнати, бо при ній не було документів чи мобільного телефона.

Як додав прокурор Ґеорґі Ґеорґієв, жінка загинула внаслідок «комбінованої травми голови і задушення». Також на місці нападу бракувало деяких предметів її одягу. Але тоді прокурор відмовився уточнювати, чи є ознаки зґвалтування, і сказав лише, що слідство розглядає кілька теорій, від випадкового нападу до нападу, пов’язаного з роботою вбитої.

Вікторія Маринова багато років вела на місцевому приватному телеканалі «ТВН» шоу про стиль життя, вона також була членом керівництва каналу. Кілька місяців тому вона стала вести програму журналістських розслідувань «Детектор». Останній випуск програми був присвячений розслідуванню ймовірної корупції з участю приватних компаній, які нецільовим чином витрачали фінансування від Європейського союзу.

На урядовій нараді чільних силовиків 7 жовтня, яка була запланована раніше, прем’єр-міністр Бойко Борисов пообіцяв, що справа буде розкрита.