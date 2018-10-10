Болгарія: у справі про вбивство журналістки затримали нового підозрюваного

Болгарські ЗМІ повідомляють про затримання нового підозрюваного у справі про вбивство журналістки-розслідувачки Вікторії Маринової.

На ранок 10 жовтня запланована прес-конференція прем’єра країни Бойка Борисова, де він має розповісти подробиці арешту.

За повідомленнями, підозрюваному від 20 до 30 років, він громадянин Болгарії, затриманий у Німеччині.

Влада Німеччини ситуацію поки що не коментувала.

Тіло 30-річної Вікторії Маринової виявив перехожий у парку міста Русе на півночі Болгарії 6 жовтня. Спершу загиблу не могли впізнати, бо при ній не було документів чи мобільного телефона.

Поліція 8 жовтня заявила, що не має доказів того, щоб убивство було пов’язане з професійною діяльністю Маринової. «Йдеться про зґвалтування і вбивство», – заявили в міністерстві внутрішніх справ.

Напередодні поліція повідомила про затримання громадянина Румунії, але згодом його відпустили через брак доказів.

Вікторія Маринова багато років вела на місцевому приватному телеканалі «ТВН» шоу про стиль життя, вона також була членом керівництва каналу. Кілька місяців тому вона почала вести програму журналістських розслідувань «Детектор». Останній випуск програми був присвячений розслідуванню ймовірної корупції з участю приватних компаній, які нецільовим чином витрачали фінансування від Європейського союзу.

Вбивство викликало міжнародний осуд, європейські уряди закликали владу Болгарії ретельно розслідувати справу.

Це вже третє за рік вбивство журналіста-розслідувача в ЄС. У жовтні минулого року на Мальті була убита журналістка Дафне Каруана Ґаліція. У лютому цього року в Словаччині вбили журналіста Яна Куціака з нареченою.