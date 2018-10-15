Івано-Франківськ – найпрозоріше місто для бізнесу в Україні – рейтинг Transparency International

Перше місце у рейтингу прозорості для інвестицій зайняло місто Івано-Франківськ, на другому – Київ, третє посіло місто Вінниця. Українське представництво міжнародної антикорупційної мережі Transparency International створило рейтинг прозорості інвестиційної сфери ста найбільших міст України. Аналітики перевірили, як кожне місто інформує потенційних інвесторів про те, як в місто варто інвестувати, наскільки відкритими є правила гри для інвесторів та підприємців і чи зручно для них створювати бізнес.

У десятці, окрім обласних центрів, є міста Біла Церква, Дружківка, Бердянськ та Сєвєродонецьк.

Серед п’ятдесяти досліджених міст на останніх місцях – Білгород-Дністровський, Дубно і Мелітополь.

Як складали рейтинг?

Спеціалісти мережі Transparency International детально вивчили всю доступну інформацію про інвестиції у містах.

З’ясовували, чи відбуваються публічні заходи з обговоренням інвестиційних проектів та чи публікуються після цього протоколи чи стенограми.

Оцінювали публікацію регуляторних актів та наявність на офіційному веб-сайті окремого розділу українською та англійською мовами для роботи з інвесторами, чи є інвестиційний паспорт громади англійською та українською мовами.

У рейтингу також врахували публікацію на сайті міста інформації про кредитний рейтинг міста, існування геопорталу (доступ до географічної інформації, карти) та окремий розділ з інформацією про інвестиційні об’єкти, які пропонує міська влада не залежно від форми власності.

Найвищу оцінку в 20 балів не отримало жодне місто. Переможець рейтингу, Івано-Франківськ, має всього 15.

Зважаючи на це, керівник проекту Transparent cities/Прозорі міста Катерина Цибенко каже, що до прозорості в інвестиційному секторі більшості міст ще далеко.

«У десятку входять міста, які докладають найбільше за всіх зусиль для того, щоб проінформувати потенційних інвесторів про переваги інвестування в своє місто, створюють прозоріші умови для започаткування бізнесу та працюють над тим, щоб врахувати голос бізнесу при прийнятті рішень, які його стосуються. В Топ-10 є 4 міста не обласного значення, й це дуже важливо, що вони розуміють необхідність надання такої інформації», – каже Цибенко.

Чим відрізняються переможці рейтингу?

Аналітики враховували інвестиційні портали, інформацію про інвестиційні об'єкти та інженерні мережі в них, підключення до платформи, що допомагає відкрити власний бізнес, електронні аукціони для малого бізнесу, програми розвитку підприємництва, завчасне оприлюднення проектів регуляторних актів та їх обговорення.

У Івано-Франківська є інвестиційний портал, де є вся необхідна для інвесторів інформація, окрім платформи, яка би дозволяла відкрити власний бізнес та переліку діючих регуляторних актів.

На сайті можна переглянути перелік стартапів міста, переглянути карту з інвестиційними об’єктами.

Дослідження Transparency виявило, що найкращий геопортал має місто Київ.

Це детальна карта з різними об’єктами міста, де можна бачити назву об’єкта будівництва, його замовників та кадастровий номер.

На карті також доступна інформація щодо природо-охоронного фонду міста, зони підтоплень, зсувонебезпечної території, зони забруднення ґрунтів Цезієм-137.

Серед менших міст, у Бердичева є інвестиційний портал, у Боярки брендбук (книга міста), а у Чорноморську найкраще працюють з регуляторними актами.

Важливо, що прозорість інвестиційного сектору не завжди є показником найбільшої кількості інвестицій у регіоні.

До прикладу, у рейтингу інвестиційної привабливості міст, який складає агентство «ЄвроРейтинг», у 2018 році до трійки лідерів входять міста Вінниця, Дніпро та Житомир. Івано-Франківськ – на п’ятому місці.

Що потрібно для збільшення інвестицій?

Доступна інформація для інвесторів – це ще не все. Точніше, це лише один із варіантів привернення бізнесу до міста.

Марія Репко, заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії, вважає, що найголовніше, що може зробити держава на централізованому рівні для збільшення інвестицій – це захист права власності, виконання контрактів та правовладдя.

Окрім того, має ефективно завершитися судова реформа.

«Для іноземних інвестицій важливо також, щоб були повністю зняті обмеження на вивід дивідендів та прибутку від інвестицій, а також зникла ймовірність їх введення у майбутньому. Це буде можливим за умов макрофінансової стабільності – збалансованого бюджету, продовження програми з МВФ», – каже Репко.

Окрім того, збільшенню інвестиції сприятиме вирішення питання із захистом прав кредиторів – відповідний закон перебуває зараз на підписі президента.

«Захист прав кредиторів означав би збільшення можливостей банків по кредитуванню. Зараз частка капітальних інвестицій, здійснених за рахунок банківського кредиту, надзвичайно мала. Якщо кредитування «розморозиться» – ми побачимо більше капіталовкладень і, відповідно, сильніше економічне зростання», – зазначає економіст.