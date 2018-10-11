Багатії з Азербайджану втратять мільйони в Британії, якщо не пояснять, звідки гроші

Британські ЗМІ отримали право повідомити ім’я жінки з Азербайджану Заміри Хаджиєвої, яка може втратити багатомільйонні статки, якщо не надасть підтверджень їх законності.

Британське Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) вперше застосувало право вимагати пояснень про походження багатств, згідно з оновленим законами про боротьбу з корупцією та відмиванням грошей.

Нові закони дозволяють конфіскацію статків, що перевищують суму 66 000 доларів в осіб, підозрюваних у корупції або в причетності до організованої злочинності.

Заміра Хаджиєва повинна подати суду у Лондоні інформацію про те, звідки взялися гроші, які дозволили їй витратити за 10 років лише в одній крамниці Harrods близько 20 мільйонів доларів, купити приватний реактивний літак, а також придбати лондонське помешкання та іншу нерухомість на десятки мільйонів доларів.

Її чоловік – колишній керівник Міжнародного банку Азербайджану Джангір Хаджиєв, якого суд в Баку 2016 року заочно визнав винним у розкраданнях та шахрайстві і засудив до 15 років ув’язнення.

Заміра Хаджиєва заявила у суді, що її чоловік – успішний підприємець, який заробив свої статки ще до того, як став директором державного банку.

Слухання у суді почалися у липні, але суддя задовольняв прохання про заборону розголошення імен.

Адвокати подружжя наголошують, що сам факт запиту з боку NCA не означає, що Хаджиєви вчинили злочин.

Справу британських слідчих ускладнює той факт, що нерухомість була придбана через офшорні компанії.

Велика Британія зробила більш жорсткими правила про боротьбу з корупцією на тлі застережень, що Лондон «перетворився на світовий центр відмивання брудних грошей».

З огляду на ускладнення відносин Британії з Росією лунали заклики про особливу увагу до російських олігархів, але урядовці наголошують, що боротьба з корупцією не може бути спрямована лише проти представників якоїсь однієї країни.

Організація Transparency International, яка веде кампанію проти корупції, привітала наміри британського уряду і закликала активніше використовувати нові закони.

У січні Transparency International подала 5 прикладів, які, на думку активістів, мали б зацікавити слідчих.

На першому місці у переліку – помешкання у Лондоні вартістю понад 20 мільйонів доларів, яке, згідно з поданою інформацією, належить родині президента Азербайджану.

На другому – квартира вартістю близько 15 мільйонів доларів, яка може належати першому заступнику прем’єр-міністра Росії Ігору Шувалову.