У листопаді в Україні зафіксовані 18 випадків порушення свободи слова – ІМІ

У листопаді в Україні зафіксовані 18 випадків порушення свободи слова у восьми регіонах, повідомив Інститут масової інформації. З них 14 випадків – це фізична агресія щодо журналістів.

Найбільшу кількість порушень – дев’ять – експерти зафіксували в категорії «перешкоджання законній журналістській діяльності». У жовтні таких випадків було вісім, у вересні – п’ять, у серпні – чотири.

«Журналістам представники місцевої та центральної влади перешкоджали знімати, намагалися вигнати із засідання, невідомі особи відбирали камеру, обливали кефіром, забороняли вести відеозйомку, плювали в обличчя», – заявили в ІМІ

Згідно з повідомленням, далі за кількістю порушень ідуть погрози журналістам – чотири випадки.

Загалом із початку року Інститут масової інформації зафіксував 89 випадків перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, 31 випадок погроз, 29 випадків побиття журналістів, 17 випадків обмеження доступу до інформації та 14 випадків кібератак.

Відповідно до моніторингу міжнародної організації «Репортери без кордонів» Україна посідає 101-е місце в «Індексі свободи преси».