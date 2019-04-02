WP: діти убитого журналіста Хашокджі отримали компенсацію від Ер-Ріяда

Діти убитого в жовтні журналіста Джамала Хашокджі отримали від влади Саудівської Аравії дорогу нерухомість і щомісячні п'ятизначні виплати як компенсацію, повідомляє газета Washington Post.

Видання посилається на нинішніх і колишніх співробітників саудівського уряду, а також на людей, близьких до сім'ї Хашокджі.

Таким чином, на думку джерел газети, влада намагається закликати дітей Хашокджі бути стриманими в публічних заявах про вбивство батька.

Компенсація була схвалена королем Салманом, який визнав, що «була здійснена велика несправедливість», і «необхідно змінити ситуацію, що склалася», відзначає видання.

Колумніст газети The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на початку жовтня в саудівському консульстві в Стамбулі.

В останні роки журналіст виступав з різкою критикою політики Ер-Ріяда. Турецькі і американські спецслужби вважають, що до вбивства може бути причетне вище керівництво Саудівської Аравії, зокрема наслідний принц Мухаммед бін Салман. В Ер-Ріяді ці звинувачення заперечують. Тіло журналіста досі не знайдене.