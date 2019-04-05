Конгресмени у США проголосували за припинення кампанії в Ємені

Палата представників Конгресу США проголосувала за припинення участі Сполучених Штатів Америки у громадянській війні в Ємені. Вашингтон підтримує там військову кампанію, якою керує Саудівська Аравія.

Резолюцію направили президентові США Дональду Трампу. Як відзначають американські ЗМІ, він накладе на неї вето.

У Сенаті резолюцію ухвалили в березні за підтримки семи республіканців. Це перший випадок, коли обидві палати Конгресу проголосували за застосування резолюції про військові повноваження, щоб припинити участь у закордонному воєнному конфлікті.

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Число противників участі США в кампанії в Ємені зросло після вбивства в жовтні 2018 року колумніста газети The Washington Post Джамала Хашокджі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. В останні роки журналіст виступав із різкою критикою політики Ер-Ріяда.

Американські і турецькі спецслужби вважають, що Хашокджі був убитий за наказом саудівського принца-наступника Мохаммеда бін Салмана. Тіло журналіста досі не знайдено. Влада Саудівської Аравії оголосила про арешт 21 підозрюваного у вбивстві Хашокджі, однак відкинула власну причетність до організації нападу.

Конфлікт у Ємені триває з кінця 2014 року, після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану. З метою відновлення уряду президента Абд-Раббу Мансура Хаді у 2015 році була сформована коаліція під проводом Саудівської Аравії. В результаті бойових дій загинули близько 10 тисяч людей.

За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. В організації вважають, що гуманітарна криза в Ємені нині є найгострішою у світі.