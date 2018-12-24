Моніторингова місія ООН почала роботу в Ємені

Команда представників Організації Об’єднаних Націй на чолі з Патріком Каммаертом прибула до Ємену 23 грудня.

Відставний генерал з Нідерландів Каммаерт прибув до міста Хобейда з захопленої повстанцями столиці країни Сани. 24 грудня він огляне порт Хобейда, через який має прибувати гуманітарна допомога, критично важлива для населення, що потерпає від війни.

Експерти попереджають про ризик масового голоду в Ємені внаслідок громадянської війни, розв’язаної єменським урядом за підтримки Саудівської Аравії і повстанцями руху Хуті, яких підтримує Іран.

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13 грудня на мирних переговорах у Швеції сторони конфлікту домовилися про припинення вогню в контрольованій повстанцями Хобейді.

Конфлікт у Ємені триває з кінця 2014 року, після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану. З метою відновлення уряду президента Абд-Раббу Мансура Хаді у 2015 році була сформована коаліція під проводом Саудівської Аравії. В результаті бойових дій загинули близько 10 тисяч людей.

За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. В організації вважають, що гуманітарна криза в Ємені нині є найгострішою у світі.