На знак пам’яті жертвам Голодомору Україна надасть допомогу трьом іншим державам – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив про намір надати гуманітарну допомогу трьом державам. Про це він сказав під час виступу на Міжнародному форумі «Україна пам’ятає – світ визнає!» до 85-х роковин Голодомору.

«І на знак увічнення пам’яті жертв Голодомору я підтримав ініціативу про надання гуманітарної допомоги Єменській Республіці, Республіці Судан, Демократичній Республіці Конго. Відповідний Указ Президента України уже підписано», — зазначив Порошенко.

Як раніше повідомляло ВВС з посиланням на звіт організації Save the children, близько 85 тисяч дітей до п’яти років ймовірно померли від голоду за три роки війни у Ємені.

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У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

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24 листопада 2018 року по всій Україні проводиться громадська акція «Запали свічку». О 16:00 пам’ять жертв Голодомору-геноциду українського народу вшанують хвилиною мовчання. Кожен охочий може згадати загиблих українців і запалити свічку на своєму підвіконні, нагадують в Українському інституті національної пам’яті.