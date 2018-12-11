ООН шукає 4 мільярди доларів для допомоги жителям Ємену

Організація Об’єднаних Націй шукає 4 мільярди доларів, щоб надати гуманітарну допомогу близько 20 мільйонам жителям Ємену у 2019 році.

Заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Марк Лоукок 10 грудня заявив, що вперше життя близько 250 тисяч єменців перебуває на межі «катастрофи». За його словами, спостерігається «драматичне» погіршення гуманітарної ситуації.

Він зазначив, що ООН шукатиме необхідні 4 мільярди доларів під час конференції донорів, яка відбудеться 26 лютого в Женеві.

Лоукок наголосив, що очікує на позитивний результат підтримуваних ООН мирних переговорів щодо Ємену, які на початку грудня стартували у Швеції.

Конфлікт у Ємені триває з кінця 2014 року, після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану. З метою відновлення уряду президента Абд-Раббу Мансура Хаді у 2015 році була сформована коаліція під проводом Саудівської Аравії. У результаті бойових дій загинули десятки тисяч людей.

За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. В організації вважають, що гуманітарна криза в Ємені нині є найгострішою у світі.