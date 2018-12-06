У Швеції починаються перші за два роки мирні переговори щодо Ємену

Організація Об’єднаних Націй вперше за два роки збирає переговори, метою яких є припинення війни в Ємені.

Спеціальний посланець ООН Мартін Гріффітс головуватиме на зустрічі, в якій братимуть участь сторони конфлікту. Переговори відбуватимуться 6 грудня в Швеції.

ООН раніше організовувала кілька раундів таких мирних переговорів, але тривалого рішення щодо миру ухвалити не вдалося.

Читайте також: Понад 5 мільйонам дітей в Ємені загрожує голод – Save the Children

Конфлікт у Ємені триває з кінця 2014 року, після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану. З метою відновлення уряду президента Абд-Раббу Мансура Хаді у 2015 році була сформована коаліція під проводом Саудівської Аравії. В результаті бойових дій загинули десятки тисяч людей.

За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. В організації вважають, що гуманітарна криза в Ємені нині є найгострішою у світі.