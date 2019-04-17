Трамп ветував резолюцію про припинення кампанії в Ємені

Президент США Дональд Трамп наклав вето на резолюцію Конгресу із закликом припинити американську військову допомогу міжнародній коаліції, що веде бойові дії проти руху Хуті, який захопив контроль над більшою частиною території Ємену.

У заяві Білого дому йдеться про те, що в такій резолюції немає необхідності, і Конгрес намагається позбавити президента прерогатив, що належать виконавчій гілці влади.

Посилаючись на велику кількість жертв серед мирного населення в результаті військової кампанії, розпочатої в 2015 році коаліцією, очолюваною Саудівською Аравією, американські законодавці зажадали вивести із зони дій американських військовослужбовців, які там можуть бути, і припинити будь-які інші форми підтримки коаліції.

Однак президент Трамп заявив, що дії США допомагають гарантувати безпеку «80 тисяч американських громадян, які проживають у країнах-членах коаліції, що стали об’єктом атак Хуті з території Ємену».

У прихильників резолюції не вистачить голосів, щоб нейтралізувати вето президента. Президент Трамп вдався до ветування лише вдруге за понад два роки президентства. На початку нинішнього року він заблокував скасування Конгресом режиму надзвичайної ситуації на кордоні з Мексикою.

Конфлікт у Ємені триває з кінця 2014 року, після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану. З метою відновлення уряду президента Абд-Раббу Мансура Хаді у 2015 році була сформована коаліція під проводом Саудівської Аравії. У результаті бойових дій загинули десятки тисяч людей.

За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. В організації вважають, що гуманітарна криза в Ємені нині є найгострішою у світі.