CША: Трамп уперше використав право вето, щоб уможливити стіну на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп 15 березня вперше за час своєї каденції використав право вето щодо рішення американського Конгресу. Таким чином американський лідер відреагував на рішення обох палат, яким законодавці намагалися скасувати надзвичайний стан на кордоні з Мексикою.

«Я збираюсь накласти вето на щойно ухвалену резолюцію… яка відкриє кордони для зростання злочинності, наркотиків і торгівлі людьми в нашій країні», – заявив Трамп в Овальному кабінеті в присутності високопосадовців митниці, прикордонної служби, а також міністра юстиції Вільяма Барра.

Після цього Трамп підписав документ.

Сенат США схвалив 14 березня резолюцію про скасування надзвичайного стану на американсько-мексиканському кордоні, запровадженого президентом Дональдом Трампом. Скасування цього режиму підтримали 59 сенаторів, проти був 41. Палата представників схвалила цю резолюцію наприкінці лютого.

Конгресу навряд чи вдасться подолати вето, оскільки для цього потрібні дві третини голосів конгресменів.

Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан 15 лютого, щоб в обхід Конгресу профінансувати будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Режим надзвичайного стану допускає надання президенту США розширених повноважень для боротьби з кризою, опоненти Трампа вважають це зловживанням посадовими можливостями.