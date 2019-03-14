Сенат США схвалив резолюцію про скасування надзвичайного стану на кордоні з Мексикою

Сенат США схвалив 14 березня резолюцію про скасування надзвичайного стану на американсько-мексиканському кордоні, запровадженого президентом Дональдом Трампом. Скасування цього режиму підтримали 59 сенаторів, проти був 41.

Палата представників схвалила цю резолюцію наприкінці лютого. Тепер документ піде на підпис до Трампа. Він уже пообіцяв, що вперше скористається правом вето і заблокує резолюцію.

Конгресу навряд чи вдасться подолати вето, оскільки для цього потрібні дві третини голосів конгресменів.

Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан 15 лютого, щоб в обхід Конгресу профінансувати будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Режим надзвичайного стану допускає надання президенту США розширених повноважень для боротьби з кризою, опоненти Трампа вважають це зловживанням посадовими можливостями.