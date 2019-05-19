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19 травня 2019, Київ 12:01
Новини | Міжнародні

Саудівська Аравія закликає провести терміновий саміт через загострення з Іраном

Король Саудівської Аравії Салман

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Саудівська Аравія закликає провести цього місяця термінові зустрічі регіональних союзників для обговорення недавніх нападів на судна та нафтовидобувні ділянки на тлі зростання напруженості з Іраном.

Саудівський король Салман 18 травня запросив лідерів Ради співпраці країн Перської затоки та Ліги арабських держав зустрітися на позачергових самітах у Мецці 30 травня.

/**/ /**/ /**/ Саудівський міністр енергетики Халід аль-Фаліх 13 травня повідомив, що одне з суден йшло на навантаження саудівською нафтою
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Іран спростовує свою причетність до нападів на судна. Єменські повстанці руху Хуті, яких підтримує Тегеран, взяли на себе відповідальність за напади безпілотників на Саудівську Аравію.

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