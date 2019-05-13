Саудівська Аравія заявляє про «саботаж» на двох її танкера поблизу ОАЕ

Саудівська Аравія заявляє про «акти сабожату» на двох її нафтових танкерах поблизу узбережжя Об’єднаних Арабських Еміратів. Саудівський міністр енергетики Халід аль-Фаліх 13 травня повідомив, що одне з суден йшло на навантаження саудівською нафтою.

Міністр додав, що інцидент, який стався 12 травня, не призвів до жертв чи витоку палива, але завдав значної шкоди пристроям двох суден.

Раніше Об’єднані Арабські Емірати заявили, що чотири комерційні судна стали цілями «операцій саботажу» на схід від порту Фуджейра в Оманській затоці, що сполучає Перську затоку з Аравійським морем, поблизу територіальних вод країни. Подробиць про те, що саме сталося, немає.

США після цього 13 травня застерегли від схожих «актів саботажу».

Раніше 12 травня емірат Фуджейра, що входить до складу ОАЕ, заперечив повідомлення ЗМІ, які заявляли, що в самому однойменному порту сталися вибухи.

Повідомлення надійшло в час посилення напруженості у відносинах між Іраном і США навколо Перської затоки. США раніше цього тижня оголосили, що відправляють до Перської затоки свою авіаносну бойову групу флоту і бомбардувальники.

Перська затока є важливим коридором транспортування нафти і газу. Крок США має на меті протистояти, як заявляли посадовці, «чітким ознакам» загрози з боку Ірану інтересам Вашингтона і його союзників у регіоні.