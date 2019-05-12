Ізраїльський міністр: Іран може атакувати Ізраїль в разі подальшої ескалації протистояння зі США

В разі подальшого зростання напруги між Сполученими Штатами та Іраном Тегеран може розпочати агресію проти Ізраїлю – таку думку висловив член ізраїльського уряду, міністр енергетики Юваль Стейніц.

Як сказав Стейніц ізраїльському каналу Ynet TV, «ситуація загострюється».

«Якщо між Іраном та Сполученими Штатами, між Іраном та його сусідами вибухне конфлікт, я не виключаю, що вони можуть задіяти угруповання «Хезболла» та «Ісламський джихад» із сектору Газа, або ж навіть спробують випустити ракети з Ірану по Ізраїлю», – сказав Стейніц, що входить також до кабінету прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з питань безпеки.

Угруповання «Хезболла» та «Ісламський джихад» – угруповання, які діють на території Палестини і, за повідомленнями, спонсоруються з бюджету Ірану.

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10 травня Корпус вартових ісламської революції повідомив, що відмовляється від мирних переговорів із Білим Домом.

Напруга між Тегераном та Вашингтоном зросла з того моменту, як адміністрація Трампа вирішила вийти з ядерної угоди 2015 року та заново запровадити санкції проти Ірану. Трамп назвав ядерну угоду (згідно з якою Іран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на послаблення санкцій) – «фатально хибною», позаяк вона не поширювалася на програму ракетного озброєння та ймовірну підтримку Тегераном терористичних угруповань.