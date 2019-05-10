Корпус вартових ісламської революції Ірану відмовився від переговорів із Трампом

Тегеран не вестиме переговорів зі Сполученими Штатами, заявив заступник командувача Корпусу вартових революції Ядолла Джавані на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп запросив керівництво Ірану «зв’язатися» з ним.

«Переговорів з Америкою не буде», – цитує Джавані проурядове інформаційне агентство Tasnim.

Він також заявив, що Вашингтон не наважиться почати бойові дії проти Ірану.

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9 травня Трамп у своєму виступі не став виключати військового протистояння з Іраном, однак зазначив, що лишається відкритим до переговорів з іранською владою.

«Що мені хотілося б побачити з боку Ірану – щоб вони зі мною зв’язалися», – сказав він журналістам у Білому домі.

6 травня стало відомо, що Сполучені Штати відправили авіаносне ударне з’єднання до близькосхідного регіону – згідно з позицією Вашингтону, цей крок став відповіддю на загрози американським інтересам з боку Ірану.

Також до бази США в Катарі прибули американські винищувачі B-52.

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Представник Ірану в ООН Маджид Тахт Раванчі назвав заяви про іранську загрозу «фейковими розвідданими» і сказав, що їх «зробили ті самі люди», які готували вторгнення США до Іраку у 2003 році.

Напруга між Тегераном та Вашингтоном зросла з того моменту, як адміністрація Трампа вирішила вийти з ядерної угоди 2015 року та заново запровадити санкції проти Ірану. Трамп назвав ядерну угоду (згідно з якою Іран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на послаблення санкцій) – «фатально хибною», позаяк вона не поширювалася на програму ракетного озброєння та ймовірну підтримку Тегераном терористичних угруповань.