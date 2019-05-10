Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Травень 2019, Київ 20:13
Новини | Міжнародні

Корпус вартових ісламської революції Ірану відмовився від переговорів із Трампом

Іранці спалюють прапор США під час антиамериканського мітингу на знак підтримки Корпусу вартових Ісламської революції. Тегеран, квітень 2019 року

Дивитись коментарі

Тегеран не вестиме переговорів зі Сполученими Штатами, заявив заступник командувача Корпусу вартових революції Ядолла Джавані на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп запросив керівництво Ірану «зв’язатися» з ним.

«Переговорів з Америкою не буде», – цитує Джавані проурядове інформаційне агентство Tasnim.

Він також заявив, що Вашингтон не наважиться почати бойові дії проти Ірану.

Читайте також: Іран: аятола Хаменеї змінив командувача Корпусу вартових Ісламської революції​

9 травня Трамп у своєму виступі не став виключати військового протистояння з Іраном, однак зазначив, що лишається відкритим до переговорів з іранською владою.

«Що мені хотілося б побачити з боку Ірану – щоб вони зі мною зв’язалися», – сказав він журналістам у Білому домі.

6 травня стало відомо, що Сполучені Штати відправили авіаносне ударне з’єднання до близькосхідного регіону – згідно з позицією Вашингтону, цей крок став відповіддю на загрози американським інтересам з боку Ірану.

Також до бази США в Катарі прибули американські винищувачі B-52.

Читайте також: Країни ЄС відкинули «ультиматум» Ірану і висловили жаль через санкції США

Представник Ірану в ООН Маджид Тахт Раванчі назвав заяви про іранську загрозу «фейковими розвідданими» і сказав, що їх «зробили ті самі люди», які готували вторгнення США до Іраку у 2003 році.

Напруга між Тегераном та Вашингтоном зросла з того моменту, як адміністрація Трампа вирішила вийти з ядерної угоди 2015 року та заново запровадити санкції проти Ірану. Трамп назвав ядерну угоду (згідно з якою Іран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на послаблення санкцій) – «фатально хибною», позаяк вона не поширювалася на програму ракетного озброєння та ймовірну підтримку Тегераном терористичних угруповань.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG