В Ірані брата президента Роугані засудили до позбавлення волі

Суд Тегерана 4 травня засудив до позбавлення волі Хосейна Ферейдуна, молодшого брата президента Ірану Хасана Роугані, якого звинувачували у фінансових зловживаннях, повідомляють іранські ЗМІ, щоправда, уточнюють: «на невизначений термін».

«Ця особа (Хосейн Ферейдун – ред.) була визнана невинною за деякими звинуваченнями, але за іншою частиною звинувачень він був засуджений до тюремного ув'язнення, проте рішення суду ще не було остаточним, тому я утримаюсь від деталей», – заявив представник судової влади Хамідреза Хосейні.

Іранські інформаційні агентства Mehr та ISNA також повідомляють, що вирок може бути оскаржений.

Ферейдун і його брат мають різні прізвища, тому що Роугані його змінив.

Молодший брат і головний радник Роугані Хосейн Ферейдун був заарештований в 2017 році після звинувачень в корупції, але незабаром звільнений під заставу.

Критики Роугані вимагали кримінальної відповідальності для його брата, прихильники припускали, що справа проти Ферейдуна стала частиною кампанії з підриву політики президента Ірану.