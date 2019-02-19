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19 Лютий 2019, Київ 21:07
Новини | Міжнародні

В Ірані почався суд над братом президента у справі про корупцію

Хосейн Ферейдун, молодший брат і головний радник Хасана Роугані

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У столиці Ірану Тегерані розпочався судовий процес над братом президента Хасана Роугані у справі про фінансові зловживання. Як повідомляє сайт судової влади Mizan, на суді були присутні Хосейн Ферейдун і четверо його соратників.

Представник державного обвинувача зачитав обвинувальний висновок – про деталі наразі не повідомляють.

Нове слухання у справі має відбутися наступного тижня.

Ферейдун і його брат мають різні прізвища, тому що Роугані його змінив.

Молодший брат і головний радник Роугані Хосейн Ферейдун був заарештований в 2017 році після звинувачень в корупції, але незабаром звільнений під заставу.

Критики Роугані вимагали кримінальної відповідальності для його брата, прихильники – припускали, що справа проти Ферейдуна стала частиною кампанії з підриву політики президента Ірану.

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