В Ірані почався суд над братом президента у справі про корупцію

У столиці Ірану Тегерані розпочався судовий процес над братом президента Хасана Роугані у справі про фінансові зловживання. Як повідомляє сайт судової влади Mizan, на суді були присутні Хосейн Ферейдун і четверо його соратників.

Представник державного обвинувача зачитав обвинувальний висновок – про деталі наразі не повідомляють.

Нове слухання у справі має відбутися наступного тижня.

Ферейдун і його брат мають різні прізвища, тому що Роугані його змінив.

Молодший брат і головний радник Роугані Хосейн Ферейдун був заарештований в 2017 році після звинувачень в корупції, але незабаром звільнений під заставу.

Критики Роугані вимагали кримінальної відповідальності для його брата, прихильники – припускали, що справа проти Ферейдуна стала частиною кампанії з підриву політики президента Ірану.