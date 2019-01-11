Роугані: Іран запустить супутники, попри попередження США

Іран незабаром виведе на орбіту два супутники, заявив президент країни Хасан Роугані попри озвучені раніше цього місяця попередження США, що такі дії будуть порушенням рішень ООН.

«Незабаром, у найближчі тижні, ми відправимо в космос два супутники, використовуючи наші вітчизняні ракети», – заявив Роугані 10 січня, передало іранське державне телебачення.

Він не надав більше інформації про ракети і супутники.

Раніше в січні Сполучені Штати закликали Іран не продовжувати «провокативні» плани запуску трьох космічних апаратів, стверджуючи, що вони «практично ідентичні» ядерним балістичним ракетам і порушують резолюцію ООН.

«Сполучені Штати не стоятимуть і не спостерігатимуть за деструктивною політикою іранського режиму, що ставить під загрозу міжнародну стабільність і безпеку. Ми радимо режиму переглянути діяльність, пов’язану з балістичними ракетами, щоб уникнути глибшої економічної та дипломатичної ізоляції», – заявив 3 січня державний секретар СА Майк Помпео, не уточнивши, до яких саме дій вдадуться Сполучені Штати, якщо Іран здійснить пуски.

Помпео наголосив, що ці іранські наміри порушують резолюцію Ради безпеки ООН 2231, ухвалену в 2015 році. У цій резолюції міститься заклик до Тегерана «не здійснювати жодної діяльності, пов’язаної з балістичними ракетами, призначеними для доставки ядерної зброї».

Резолюція була наслідком ядерної угоди 2015 року, підписаної Іраном з шістьма світовими державами – США, Францією, Німеччиною, Великою Британією, Китаєм і Росією. Вона надала Тегерану полегшення санкцій в обмін на обмеження його ядерної програми.

Президент США Дональд Трамп у травні 2018 року вийшов з угоди, укладеної його попередником Бараком Обамою, і почав відновлювати санкції, що стало тяжким ударом по іранській економіці та валюті.