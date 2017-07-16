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16 Липень 2017, Київ 16:46
Новини | Міжнародні

В Ірані брата президента заарештували за звинуваченнями у фінансових злочинах

Хоссейн Ферейдун

Молодший брат президента Ірану Хасана Рохані, Хоссейн Ферейдун, заарештований за звинуваченнями у фінансових злочинах. Представник суду, який повідомив про це 16 липня, вказав, що стосовно «цієї людини» проведене слідство у кількох справах, також були здійснені затримання спільників.

Ферейдун також був помічником президента Рохані, який раніше мав прізвище Ферейдун і змінив його. Він давно звинувачується іранськими консервативними політиками у фінансових злочинах і корупції.

У січні група іранських парламентаріїв закликала віддати Ферейдуна під суд за економічні злочини, що критики цієї пропозиції назвали політично мотивованим кроком.

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