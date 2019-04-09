США самі є «лідером глобального тероризму» – Роугані

Президент Ірану Хасан Роугані засудив рішення США визнати терористичною організацією Корпус вартових ісламської революції (частину іранських збройних сил, відому також як Революційна гвардія).

У телевізійному виступі 9 квітня Роугані заявив, що дії Вашингтона є «помилкою» і що Сполучені Штати самі є справжнім «лідером глобального тероризму».

«Хто ви, щоб назвати революційні інститути терористами?» – сказав Роугані та додав, що США прагнуть «використовувати терористичні групи як засоби проти народів регіону».

Сполучені Штати 8 квітня заявили про визнання іноземною терористичною організацією іранського Корпусу вартових ісламської революції. США раніше вже внесли в чорні списки десятки структур і осіб за приналежність до Корпусу вартових ісламської революції, але не організацію в цілому.

Критики попереджать, що визнання іранської організації терористичною може спричинити з боку недружніх країн аналогічні кроки щодо американських військових чи розвідувальних органів. Натомість радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що цей крок підтверджує рішучість Сполучених Штатів посилювати тиск на Тегеран, щоб припинити використання тероризму як «інструменту державного управління».

За оцінками аналітиків, 100-тисячний Корпус вартових ісламської революції є військовим підрозділом, який також відіграє важливу роль в економіці Ірану.