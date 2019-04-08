США визнали іранський Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією

Сполучені Штати визнали іноземною терористичною організацією іранський Корпус вартових ісламської революції (відомий також як Революційна гвардія Ірану). Про це 8 квітня заявив президент США Дональд Трамп.

Сполучені Штати раніше вже внесли в чорні списки десятки структур і осіб за приналежність до Корпусу вартових ісламської революції, але не організацію в цілому.

«Це визнання стане першим випадком, коли Сполучені Штати будь-коли називали частину іншого уряду іноземною терористичною організацією. Це підкреслює той факт, що дії Ірану принципово відрізняються від дій інших урядів», – заявив Трамп.

Вашингтон продовжить збільшувати фінансовий тиск і підвищувати для Ірану ціну «підтримки терористичної діяльності», наголосив президент США.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що рішення набере чинності через один тиждень. Помпео попередив усі банки та підприємства, що вони мають розірвати відносини з КВІР.

Критики попереджать, що визнання іранської організації терористичною може спричинити з боку недружніх країн аналогічні кроки щодо американських військових чи розвідувальних органів. Натомість радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що цей крок підтверджує рішучість Сполучених Штатів посилювати тиск на Тегеран, щоб припинити використання тероризму як «інструменту державного управління».