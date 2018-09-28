МЗС Британії про справу Заґхарі-Раткліфф: «Іран затримує невинних людей і ми цього не приймемо»

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант заявив своєму іранському візаві Мохаммаду Джаваду Заріфу, що Велика Британія не дозволить забути про ув’язнену в Ірані Назанін Заґхарі-Раткліфф. Про це сам Хант розповів журналістам у Нью-Йорку, де перебуває наразі в рамках 73-ї Генеральної Асамблеї ООН.

«Іран використовує затримання невинних людей як важіль дипломатичного впливу, і ми не можемо це прийняти. Я мав дуже, дуже відверту розмову з міністром закордонних справ Ірану… і я чітко дав зрозуміти, що наша політика стосовно Ірану не є усталеною і, якщо вони й надалі вважатимуть це інструментом дипломатії, будуть наслідки», – заявив Хант.

Чоловік Заґхарі-Раткліфф Річард Раткліфф сказав у коментарі виданню Sky News, що був радий почути цей коментар Ханта.

«Це дійсно важлива заява», – зазначив він.

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У грудні 2017 року попередник Джеремі Ханта на посаді голови МЗС Британії Борис Джонсон вже зустрічався з президентом Ірану Хасаном Роугані для того, щоб обговорити справу ірансько-британської громадянки Заґхарі-Раткліфф.

Вона перебуває за ґратами з квітня 2016 року за звинуваченнями в змові проти іранського уряду, які сама Заяхарі-Раткліфф заперечує. Її затримали в квітні 2016 року в аеропорті Тегерану, коли вона поверталася до Великої Британії з донькою. Жінку засудили до п’яти років ув’язнення.

Назанін Заґхарі-Раткліфф є менеджером проекту фонду Thomson Reuters, благодійної організації, яка працює незалежно від інформаційного агентства Reuters. Вона наполягає на особистому характері візиту до Ірану, під час якого була затримана. Фонд Thomson Reuters також заявив, що ця співробітниця не мала службових завдань під час перебування в Ірані.