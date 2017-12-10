Британський голова МЗС зустрівся з президентом Ірану в Тегерані

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з президентом Ірану Хасаном Роугані в Тегерані в рамках продовження роботи зі звільнення з в’язниці ірансько-британського громадянки. Представник міністерства закордонних справ Великої Британії 10 грудня заявив, що Джонсон і Роугані обговорили кілька питань, у тому числі про справу Назанін Заґхарі-Раткліфф.

Ця жінка перебуває за ґратами з квітня 2016 року за звинуваченнями в змові проти іранського уряду, які вона заперечує.

Назанін Заґхарі-Раткліфф є менеджером проекту фондуThomson Reuters, благодійної організації, яка працює незалежно від інформаційного агентства Reuters. Вона наполягає на особистому характері візиту до Ірану, під час якого була затримана. Фонд Thomson Reuters також заявив, що ця співробітниця не мала службових завдань під час перебування в Ірані.