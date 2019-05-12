ОАЕ заявили про «саботаж» на чотирьох комерційних суднах в Оманській затоці

Об’єднані Арабські Емірати заявили, що чотири комерційні судна стали цілями «операцій саботажу» біля Перської затоки, поблизу територіальних вод країни.

Як заявило Міністерство закордонних справ ОАЕ, цей інцидент на схід від порту Фуджейра в Оманській затоці, що сполучає Перську затоку з Аравійським морем, – «небезпечна подія».

За цією заявою, поранених чи загиблих немає. Про природу чи можливих призвідників саботажу нічого не сказано.

Раніше 12 травня емірат Фуджейра, що входить до складу ОАЕ, заперечив повідомлення засобів інформації, які заявляли, що в самому однойменному порту сталися вибухи.

Повідомлення надійшло в час посилення напруженості у відносинах між Іраном і США навколо Перської затоки. США раніше цього тижня оголосили, що спрямовують до Перської затоки свою авіаносну бойову групу флоту і бомбардувальники.

Перська затока є важливим коридором транспортування нафти і газу. Крок США має на меті протистояти, як заявляли посадовці, «чітким ознакам» загрози з боку Ірану інтересам Вашингтона і його союзників у регіоні.