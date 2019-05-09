Країни ЄС відкинули «ультиматум» Ірану і висловили жаль через санкції США

Голови зовнішньополітичних відомств Німеччини, Великої Британії і Франції в спільній заяві, підтриманій також Євросоюзом, заявили, що зберігають прихильність ядерній угоді з Іраном – незважаючи на оголошений напередодні Тегераном мораторій на виконання низки зобов’язань за цим договором.

У заяві при цьому йдеться, що країни ЄС не сприймають «будь-яких ультиматумів». Мається на увазі заява іранської влади про те, що якщо учасники «ядерної угоди» протягом 60 днів не вирішать, як захистити нафтовий і банківський сектори Ірану від американських санкцій, Тегеран може відмовитися від ще кількох пунктів ядерної угоди.

Країни ЄС наголошують, що будуть оцінювати не риторику Ірану, а його конкретні кроки. Разом із тим, в заяві висловлюється жаль у зв’язку з посиленням санкцій США проти Ірану.

Про нові санкції – на додаток до запровадженого раніше ембарго на поставку нафти й інші обмеження – оголосив напередодні президент США Дональд Трамп.

Вони стосуються виробництва сталі, алюмінію, міді й заліза. При цьому документ передбачає обмеження як проти виробників металів у самому Ірані, так і проти тих, хто ними торгує.

Дії Вашингтона, як вказує Трамп, спрямовані на те, щоб позбавити Тегеран доходів, які можуть піти на фінансування ядерної програми.

У заяві країни ЄС кажуть, що вони будуть вживати необхідних зусиль, щоб продовжити торгівлю з Іраном.

Договір про припинення ядерної програми Ірану в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій підписали в 2015 році. Крім США і трьох країн ЄС, його учасники – Китай і Росія. У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з угоди, звинувативши Іран в порушенні угоди. Позиції США та інших країн, які підписали угоду, розійшлися.

Напередодні Дональд Трамп закликав Тегеран «відмовитися від ядерних амбіцій» і повернутися за стіл переговорів. Президент США додав, що чекає зустрічі з лідерами Ірану, щоб укласти нову угоду.