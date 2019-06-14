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14 Червень 2019, Київ 23:53
Новини | Міжнародні

Генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери

Напад на танкери стався 13 червня

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Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш в бесіді з журналістами 14 червня закликав провести незалежне розслідування і з’ясувати всі обставини інциденту з атакою на два нафтові танкери в затоці Омана.

Гутерріш додав, що ООН засуджує напади.

У свою чергу Ахмед Абуль Гейт, глава Ліги арабських держав, закликав Іран змінити свій політичний курс. Він сказав про це після того, як США звинуватили Тегеран у проведенні атаки на танкери.

/**/ /**/ /**/ Місця нападів на танкери в Оманській затоці, 13 червня 2019 року
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В Оманській затоці невідомі атакували два танкери

Напад на два нафтові танкери стався 13 червня, коли кораблі перебували в нейтральних водах між Іраном і кількома країнами Перської затоки.

Це вже другий напад на танкери в Перській затоці за останній місяць. 12 травня поряд із територіальними водами ОАЕ невідомі напали на два саудівських нафтових танкери, танкер з Об’єднаних Арабських Еміратів і танкер зі Норвегії. Це сталося після того, як Іран погрожував перекрити Ормузьку протоку.

Відповідальність за той напад досі ніхто на себе не взяв. Влада Саудівської Аравії і США звинувачувала в ньому Іран, але іранська влада заперечувала причетність до цих дій.

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