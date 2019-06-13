В Оманській затоці невідомі атакували два танкери

В Оманській затоці вранці 13 червня були атакований невідомими два нафтові танкери. Один з них, Front Altair, був найнятий для перевезення тайванською нафтовою компанією CPC Corp, але йшов під прапором Норвегії.

За даними норвезької влади, на його борту сталися три вибухи, коли судно перевозило 75 тисяч тонн нафтопродуктів. На його борту були 23 моряки, громадяни Росії, Грузії та Філіппін, вони були врятовані. Другий танкер називався Kokuka Courageous, на його борту був 21 член екіпажу.

Напад стався, коли кораблі перебували в нейтральних водах між Іраном і кількома країнами Перської затоки, влада Ірану повідомили про порятунок 44 людей із двох судів. Що сталося з танкерами, невідомо.

Іранське новинне агентство повідомило, що судно затонуло, але його норвезький власник заявив, що воно на плаву. Власники одного з атакованих кораблів припускають, що в нього влучила торпеда, за іншою версією, причиною вибуху стала магнітна міна.

Влада Норвегії після інциденту випустила заяву, в якій рекомендувала судновласникам триматися подалі від територіальних вод Ірану.

Це вже другий напад на танкери в Перській затоці за останній місяць. 12 травня поряд із територіальними водами ОАЕ невідомі напали на два саудівських нафтових танкери, танкер з Об’єднаних Арабських Еміратів і танкер зі Норвегії. Це сталося після того, як Іран погрожував перекрити Ормузьку протоку.

Відповідальність за той напад досі ніхто на себе не взяв. Влада Саудівської Аравії і США звинувачувала в ньому Іран, але іранська влада заперечувала причетність до цих дій.