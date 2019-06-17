Іран закликає врятувати ядерну угоду

Президент Ірану Хасан Роугані закликав терміново врятувати ядерну угоду, яка опинилася на межі провалу після одностороннього виходу з неї США.

Виступаючи в Тегерані на зустрічі з новим послом Франції, він назвав нинішню ситуацію «вкрай критичною». За його словами, Франція й інші сторони багатосторонньої угоди «все ще мають дуже обмежену можливість відіграти свою історичну роль і вряджувати угоду». «Немає сумнівів, що провал угоди не піде на користь Іранові, Франції, регіонові і всьому світові», – додав Роугані.

Раніше 17 червня речник Організації атомної енергії Ірану Бегруз Камалванді на прес-конференції, яку транслювало у прямому ефірі державне телебачення, повідомив, що його країна починає нарощувати свої запаси урану і може збільшити рівень його збагачення.

Зокрема, за його словами, Іран вчетверо прискорив збагачення урану і прискорює його й далі, і межу у 300 кілограмів цієї речовини, встановлену угодою, перевищить протягом десяти днів. А можливість підвищити рівень збагачення урану понад дозволені нині 3,67 відсотка залежатиме «від потреб країни», сказав речник. Він додав, що Іран потребує рівня збагачення урану до 20 відсотків.

При цьому, наголосив посадовець, європейські країни ще мають час, щоб захистити Іран від санкцій США, але вони мають діяти, а не лише говорити.

За його словами, якщо інші учасники угоди виконають свої зобов’язання, Іран так само повернеться до дотримання угоди.

Наприкінці минулого тижня президент Ірану Хасан Роугані попереджав, що його країна продовжить відступати від вимог ядерної угоди, якщо інші її учасники не дадуть Тегеранові «позитивних сигналів». «Очевидно, Іран не може дотримуватися цієї угоди односторонньо», – заявляв він.

У травні Іран уже перестав виконувати деякі пункти ядерної угоди у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа вивести свою країну з цієї угоди і відновити американські санкції проти Тегерана. США також домагаються, щоб і їхні союзники дотримувалися цих санкцій. Тегеран тим часом тоді попереджав, що може відмовитися від виконання ще кількох пунктів угоди, якщо інші її учасники не вирішать, як захистити Іран від американських санкцій.

Багатостороння угода, підписана 2015 року, передбачає скасування раніше накладених на Іран санкцій у відповідь на значне обмеження ядерної програми Тегерана, що має на меті унеможливити створення Іраном ядерної зброї. Трамп різко критикував цю угоду ще під час своєї виборчої кампанії, а 2018 року виконав свою погрозу односторонньо вивести США з неї.

Останнім часом відносини між США й Іраном іще погіршилися: Вашингтон звинувачує Тегеран у низці нападів на танкери в регіоні Перської затоки і направив туди додаткові сили свого флоту, Іран відкидає ці звинувачення.