Пентагон надсилає додаткові підрозділи на Близький Схід через напад на танкери

Оборонне відомство США оголосило 17 червня, що додатково надсилає близько тисячі військових на Близький Схід через новий напад на танкери в Оманській затоці. Виконувач обов’язків міністра оборони Патрік Шанахан заявив, що Сполучені Штати «продовжуватимуть пильно стежити за ситуацією і вносити корективи в рівень сил за необхідності з урахуванням розвідувальної інформації та ймовірних загроз».

Американські військові також опублікували 17 червня додаткові фотографії, які підтверджують, що Іран стоїть за нападами, які минулого тижня були здійснені на дві нафтові танкери в Оманській затоці. Оприлюднені світлини були зроблені, зокрема, з вертольота американського флоту і мали на меті показати іранських військових, які знімають нерозірвану міну з корпусу японського нафтового танкера. У Вашингтоні наполягають, що фотографії засвідчили спробу прибрати докази з місця події.

Наприкінці минулого тижня кронпринц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман прямо звинуватив Іран у нападі на два нафтові танкери в Оманській затоці.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант заявив 16 червня, що Британія «майже впевнена», що саме Іран стоїть за атаками на нафтові танкери в Оманській затоці. «Ми не віримо, що хтось інший міг би це зробити», – сказав Гант у ток-шоу на телеканалі BBC.

Сполучені Штати 13 червня звинуватили Іран у нападі на танкери, які перевозили нафту Оманської затокою. Іранська влада всі звинувачення відкидає.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що світ «не може дозволити собі великого протистояння у регіоні Перської затоки».

Іранські державні ЗМІ заявляють про порятунок іранськими моряками 44 членів екіпажу, однак у Вашингтоні цю заяву заперечують і стверджують натомість, що саме представники американського флоту прийшли на допомогу тим, хто опинився за бортом постраждалих кораблів.

За повідомленнями, один з членів екіпажу зазнав легких поранень.

Один із танкерів під назвою Kokuka Courageous належить Японії, інший, Front Altair, був найнятий для перевезення тайванською нафтовою компанією CPC Corp, але йшов під прапором Норвегії.

Напади на танкери сталися в той час, коли Іран відвідував прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе в спробі послабити напругу між Вашингтоном і Тегераном.

«Повідомлення про напади на танкери, пов’язані з Японією, надійшли тоді, коли прем’єр-міністр Абе Сіндзо зустрічався з Аятоллою Алі Хаменеї для широких та дружніх переговорів. Назвати те, що, можливо, сталося сьогодні вранці, підозрілим – нічого не сказати. Запропонований Іраном Регіональний форум діалогу є конче необхідним», – написав Заріф у своєму Twitter.

Напад на два нафтові танкери стався 13 червня, коли кораблі перебували в нейтральних водах між Іраном і кількома країнами Перської затоки.

Це вже другий напад на танкери в Перській затоці за останній місяць. 12 травня поряд із територіальними водами ОАЕ невідомі напали на два саудівських нафтових танкери, танкер з Об’єднаних Арабських Еміратів і танкер зі Норвегії. Це сталося після того, як Іран погрожував перекрити Ормузьку протоку.

Відповідальність за той напад досі ніхто на себе не взяв. Влада Саудівської Аравії і США звинувачувала в ньому Іран, але іранська влада заперечувала причетність до цих дій.