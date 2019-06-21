Трамп припустив, що безпілотник США був збитий Іраном помилково

Президент США Дональд Трамп заявив, що знищення американського розвідувального безпілотника Іраном 20 червня, найімовірніше, сталося помилково.

«Важко повірити, що це було навмисно», – сказав Трамп і припустив, що такі дії могла зробити людина, яка діяла «нерозумно».

Трамп підкреслив, що якби був знищений керований пілотом літак, то це докорінно змінило б його позицію щодо ситуації.

Видання New York Times повідомило, що президент США Дональд Трамп спочатку схвалив військові удари по Ірану у відповідь за збиття американського літального апарата, але потім «раптово» відкликав місію в ніч на 20 червня.

Іранські ЗМІ повідомили, що розвідувальний безпілотник порушив повітряний простір Ірану і був збитий ракетою місцевого виробництва над південною провінцією Хормозган з виходом на Перську затоку.

У військово-морському флоті США спростували заяви Тегерана і назвали подію «неспровокованим нападом» в міжнародному повітряному просторі.

Аналітики вважають, що нинішня заява президента США про «помилкове збиття» викликана його небажанням загострювати ситуацію після серії інцидентів з Іраном в районі Перської затоки. Перська затока є ключовою артерією для глобальних поставок нафти і повідомлення про збитий Іраном американський безпілотник призвело до стрибка цін на нафту.

20 червня Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що збив безпілотник США, який він назвав «шпигунським».

Напруженість у відносинах між Вашингтоном і Тегераном нещодавно посилили атаки на японський і норвезький нафтові танкери 13 червня. Сполучені Штати та їхні союзники звинуватили у нападі на танкери Іран, який будь-яку причетність до цього заперечує.

20 червня Федеральна авіаційна адміністрація США заявила, що американським операторам заборонено літати в іранському повітряному просторі над Ормузською протокою і Оманською затокою.