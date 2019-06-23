США здійснили кібернапади на Іран після збиття дрона – ЗМІ

Американські ЗМІ повідомляють, що США здійснили кібернапади на комп’ютерну систему іранських військових 20 червня, через кілька годин після того, як Іран збив американський розвідувальний безпілотний літак.

Як написали 22 червня, цитуючи неназваних американських чиновників, видання Washington Post і агенція AP, атаки були здійснені за згоди президента Дональда Трампа.

Представники Пентагону відмовилися коментувати ситуацію.

21 червня президент США Дональд Трамп визнав, що був готовий наказати здійснити воєнні удари по Іранові у відповідь на збиття безпілотника, але змінив думку останньої миті. Як писав Трамп у твітері, військові були в повній готовності і до видання наказу лишалося 10 хвилин, але він відмовився від цього, бо число жертв становило б сотні людей.

Іранська протиповітряна оборона збила американський розвідувальний безпілотний літак Global Hawk 20 червня. Тегеран твердить, що він перебував над територією Ірану. Вашингтон наполягає, що безпілотник був у міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою.

Перед тим США звинувачували Іран у низці нападів на танкери в регіоні Ормузької протоки. Тегеран заперечує це.

22 червня президент США Дональд заявив, що накладе проти Ірану нові санкції, щоб не дати Тегеранові можливості створити ядерну зброю, і додав, що серед можливостей і далі залишається воєнна акція.

Президент США раніше вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерана так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, і, звинувативши Іран у її порушеннях, наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди.