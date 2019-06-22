США обіцяють нові санкції проти Ірану і не виключають воєнних дій

Президент США Дональд заявив, що накладе проти Ірану нові санкції, щоб не дати Тегеранові можливості створити ядерну зброю, і додав, що серед можливостей і далі залишається воєнна акція.

«Ми накладаємо додаткові санкції на Іран. У деяких випадках ми діємо повільно, в інших випадках рухаємося швидко», – заявив він журналістам у Білому домі.

«Ми не хочемо, щоб Іран мав ядерну зброю. Якщо він із цим погодиться, то буде заможною країною. Він буде щасливий, і я буду його найкращим другом. Сподіваюся, так і стане», – додав він.

Трамп зустрічався з журналістами напередодні свого відльоту в літню резиденцію Кемп-Дейвід, де, за його словами, він буде обмірковувати можливості щодо Ірану.

Президент США раніше вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерана так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, і, звинувативши Іран у її порушеннях, наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США. У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди.

Останнім часом напруженість у відносинах між США й Іраном різко зросла після збиття іранцями 20 червня американського безпілотника.

Раніше 22 червня Іран попередив США і їхніх союзників про серйозні наслідки для всього регіону ширшого Близького Сходу в разі їхніх агресивних дій проти Тегерана. Як заявив речник Генерального штабу Збройних сил, бригадний генерал Абольфазі Шекарчі, будь-який акт агресії викличе «історичну відповідь».

Іще раніше 22 червня це ж агентство цитувало речника Міністерства закордонних справ Ірану Аббаса Мусаві, який високо оцінив збиття безпілотника і заявив, що Іран ніколи не дозволить порушувати свою територіальну цілісність і готовий протистояти будь-яким загрозам.

За повідомленням напівофіційного іранського агентства «Фарс», також 22 червня МЗС Ірану викликало дипломатичного представника Об’єднаних Арабських Еміратів через те, що саме з американської бази в цій країні злетів збитий безпілотник.

Іранські посадовці посилили свою риторику після того, як попереднього дня, 21 червня, президент США Дональд Трамп визнав, що був готовий наказати здійснити воєнні удари по Іранові у відповідь на збиття безпілотника, але змінив думку останньої миті. Як писав Трамп у твітері, військові були в повній готовності і до видання наказу лишалося 10 хвилин, але він відмовився від цього, бо число жертв становило б сотні людей.

Іранська протиповітряна оборона збила американський розвідувальний безпілотний літак Global Hawk 20 червня. Тегеран твердить, що він перебував над територією Ірану. Вашингтон наполягає, що безпілотник був у міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою.

Перед тим США звинувачували Іран у низці нападів на танкери в регіоні Ормузької протоки. Тегеран заперечує це.