Країни-учасниці ядерної угоди з Іраном попередили Тегеран не відходити від неї

Представники п’яти країн-учасниць ядерної угоди з Іраном – Великої Британії, Німеччини, Франції, Китаю і Росії – на щоквартальній зустрічі з іранськими представниками у Відні попередили Тегеран про необхідність дотримуватися умов цієї угоди.

Але, як заявив після зустрічі представник Тегерана, заступник голови МЗС Ірану Аббас Арагчі, досягнений на переговорах на цій зустрічі поступ став «кроком уперед, але недостатнім і таким, що не відповідає очікуванням Ірану».

За його словами, остаточне рішення ухвалять у Тегерані.

Раніше 28 червня спеціальний представник США щодо Ірану Браян Гук заявив, що Вашингтон збереже твердий підхід до Тегерана і буде посилювати свої санкції, доки, за його словами, Іран не стане «нормальною державою».

Президент США Дональд Трамп раніше вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерана так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, і, звинувативши Іран у її порушеннях, наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США. У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Ірану, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.