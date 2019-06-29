Ув’язнена в Ірані співробітниця фонду Thomson Reuters припинила 15-денне голодування – ВВС

Громадянка Ірану та Великої Британії Назанін Заґхарі-Раткліфф, яка відбуває п'ятирічний термін ув'язнення у Тегерані за звинуваченням у змові з метою повалення уряду, що вона заперечує, припинила 15-денне голодування, заявив її чоловік Річард Раткліфф 29 червня.

Як зазначив він у коментарі BBC, Назанін «з’їла трохи каші з яблуком і бананом».

Жінка оголосила голодування 15 червня, на день народження своєї дочки Габріелли. Річард Раткліфф проводив більшу частину часу на пікетах іранського посольства в Лондоні та закликав британський уряд активізувати зусилля для її звільнення.

Назанін Заґхарі-Раткліфф перебуває за ґратами з квітня 2016 року за звинуваченнями в змові проти іранського уряду, які сама Заяхарі-Раткліфф заперечує. Її затримали в квітні 2016 року в аеропорті Тегерану, коли вона поверталася до Великої Британії з донькою. Жінку засудили до п’яти років ув’язнення.

Назанін Заґхарі-Раткліфф є менеджером проекту фонду Thomson Reuters, благодійної організації, яка працює незалежно від інформаційного агентства Reuters. Вона наполягає на особистому характері візиту до Ірану, під час якого була затримана. Фонд Thomson Reuters також заявив, що ця співробітниця не мала службових завдань під час перебування в Ірані.