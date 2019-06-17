Білорусь дозволила лишитися в країні іранцеві-християнину, якого вимагає видати Іран

Влада Білорусі врешті дозволила залишитися в цій країні іранцеві, який став християнином і видачі якого Іран домагається за звинуваченням у вбивстві, повідомили Білоруській службі Радіо Свобода в управлінні громадянства і міграції МВС країни.

Як сказав начальник управління Олексій Бігун, Мехрдадові Джамшидяну нададуть належний статус із гуманітарних міркувань.

У Комітеті ООН із прав людини раніше заявляли, що Джамшидянові в разі видачі до Ірану загрожують тортури і страта і ніякої гарантії справедливого суду над ним немає.

У травні білоруська влада випустила Джамшидяна з-за ґрат, де він пробув майже рік в очікуванні на рішення щодо депортації. Суд тоді скасував попереднє рішення про його депортацію до Ірану, але йому наказали протягом трьох місяців залишити Білорусь і виїхати до будь-якої іншої країни на власний вибір.

Мехрдад Джамшидян живе в Білорусі з 1993 року. 2018-го його затримали за порушення імміграційних правил.

Іранський паспорт Джамшидяна втратив чинність 2016 року, але він не звернувся до іранської влади по новий, побоюючись покарання в Ірані. Відтоді він, не маючи чинного паспорта, також не міг легалізувати своє перебування в Білорусі.

В Ірані Джамшидянові загрожує смертна кара за віровідступництво – таке покарання за вихід із ісламу передбачене в цій країні. Чоловік навернувся у православ’я 2002 року, вже в Білорусі, але іранська влада вочевидь дізналася про це лише через багато років. Тегеран, проте, наполягає, що йому ніщо не загрожує через його релігію.

Але 2012 року його помістили у списки розшукуваних Інтерполу на запит Ірану – там його звинувачують у вбивстві власної матері і брата під час відвідин країни. Джамшидян відкидає звинувачення і заявляє, що на момент злочину перебував у Білорусі і що родичі не підозрюють його в причетності до вбивств.

2012 і 2013 року його двічі затримували в Білорусі за цим ордером Інтерполу. Починаючи з 2013 року, Мехрдад Джамшидян багато разів звертався до білоруської влади з проханнями про статус біженця чи про інший різновид захисту, але йому щоразу відмовляли.

Родина Джамшидяна каже, що під час останнього 11-місячного перебування за ґратами в Білорусі він пережив інфаркт. А його дружина-білоруска, з якою вони мають трьох дітей, зараз не працює, бо лікується після операції з приводу раку.