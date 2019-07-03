Іран готовий відновити високий рівень збагачення урану – Роугані

Президент Ірану Хасан Роугані наголошує, що Тегеран готовий «зробити наступний крок» і 7 липня почати збагачувати уран до рівня, що перевищує 3,67%, дозволені ядерною угодою від 2015 року.

«Якщо ви хочете висловити жаль і виступити із заявою, ви можете це зробити зараз», – цитує Роугані агенція AP.

У травні Роугані заявив, що його країна відновить високий рівень збагачення урану, якщо світові лідери не захистять її інтереси від дії санкцій США.

Звернення Роугані до народу державне телебачення показало 8 травня, рівно через рік по тому, як президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди і відновлення санкцій проти Тегерана.

За словами президента Ірану, решта підписантів угоди – Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія – мають 60 днів для того, щоб вжити заходів для захисту нафтового і банківського сектору Ірану. Цей термін збігає 7 липня.

Світові лідери закликали Тегеран дотримуватися ядерної угоди після того, як 1 липня було підтверджено, що Іран порушив обмеження щодо запасів низькозбагаченого урану, які визначала угода.

До укладення угоди в 2015 році Іран збагатив уран до 20 відсотків, наблизившись до збройного рівня.