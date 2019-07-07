Німеччина висловила занепокоєння заявою Ірану про уран

Міністерство закордонних справ Німеччини оприлюднило заяву щодо наміри іранських високопосадовців розвивати програми зі збагачення урану, порушуючи підписаний у Відні Спільний всеосяжний план дій (Joint Comprehensive Plan of Action ), який стосується ядерної програми Ірану.

«Ми неодноразово зверталися до Ірану, щоб той не вживав жодних подальших заходів, які би підривали ядерну угоду. Ми закликаємо Іран припинити і скасувати будь-які кроки, які не відповідають зобов'язанням Ірану в рамках JCPoA. Це включає перевищення ліміту JCPoA на запаси низькозбагаченого урану», – мовиться у заяві на сайті відомства.

Повідомляється також, що зараз Німеччина очікує на реакцію від МАГАТЕ, перебуває у тісному контакті з іншими країнами-підписантками угоди (США, Велика Британія, Франція, Росія та Китай) і готова до засідання Спільної комісії.

Іран оголосив, що посилює збагачення урану за межами ліміту, встановленого ядерною угодою 2015 року. Таким чином він відреагував на те, що президент США Дональд Трамп у 2018 році вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерана так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, і, звинувативши Іран у її порушеннях, наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Ірану, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.

До укладення угоди в 2015 році Іран збагатив уран до 20 відсотків, наблизившись до збройного рівня.