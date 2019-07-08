Трамп розкритикував прем’єра і посла Британії після витоку листування

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не буде мати справу з британським послом у Вашингтоні Кімом Даррочем. Про це він написав у твітері, додавши, що, хоч особисто і не знає дипломата, «але в США його не люблять і не думають про нього добре».

Трамп також вкотре розкритикував прем’єра Терезу Мей і назвав хорошою новиною для Великої Британії те, що там незабаром зміниться голова уряду.

Раніше уряд Великої Британії заявив, що почав розслідування витоку конфіденційних дипломатичних записок свого посла у Сполучених Штатах Кіма Дарроча, в яких той критикує адміністрацію президента Дональда Трампа.

У своїх записках, починаючи з 2017 року і донині, посол Кім Дарроч зазначав, зокрема, що чинна адміністрація Білого дому «дипломатично незграбна та неспроможна» і навряд чи зможе стати «за своєю сутністю більш нормальною, менш недієздатною, менш непередбачуваною, менш роз’єднаною на різні фракції».

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Водночас у дипломатичному департаменті Об’єднаного королівства не оскаржують достовірність оприлюднених документів. Голова департаменту Джеремі Хант заявив, що особиста думка Дарроча не є точкою зору британського уряду.

Водночас, згідно з позицією Офісу закордонних справ, від дипломатів очікують чесного висловлення своїх думок.

Конфіденційні дипломатичні нотатки Кіма Дарроча з’явилися в британській пресі 7 липня.

Дарроч обіймає посаду посла Великої Британії в США з січня 2016 року.