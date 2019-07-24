«Для Бориса Джонсона Україна – не чужа країна» – посол України у Великій Британії

Гості програми «Ваша Свобода»: Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики; Наталія Галібаренко, посол України у Великій Британії

24 липня у Великій Британії, в одній із найбільш авторитетних країн Заходу, відбулася зміна очільника уряду. Новим керівником уряду Великої Британії став один із найбільш відомих політиків у світі цієї країни Борис Джонсон. Президент України Володимир Зеленський вже наголосив, що очікує на зустріч із новим керівником британського уряду і готовий до зміцнення українсько-британських відносин.

Віталій Портников: Нудно з Борисом Джонсоном точно не буде. А от чи буде результативно?

Британці дуже потужно залучені в українське питання

​Микола Бєлєсков: Першим завданням, яким займатиметься Борис Джонсон, буде «Брекзит». До 31 жовтня Велика Британія має вийти з ЄС. Це буде у фокусі його уваги.

Якщо ж говорити про українсько-британські відносини, слід згадати, що Борис Джонсон, будучи міністром закордонних справ в уряді Терези Мей у 2016-2018 роках, двічі був в Україні. Він доволі обізнаний з нашою країною і з ситуацією в ній. Саме він був ініціатором так званих міжнародних конференцій з реформ, перша з яких пройшла у Лондоні в 2017 році.

Як мінімум, на що можна сподіватися, що та лінія, яка була почата ще за Девіда Камерона, буде збережена. Тобто надання відповідних рівнів допомоги, тренування – операція «Орбітал». Відносно недавно в Одесі був один із шести британських есмінців «Дункан», брав участь у навчаннях «Сі Бриз».

Британці дуже потужно залучені в українське питання. Інша справа, що вони обрали собі цікаву модель – за кулісами все це намагаються робити, вони менш розпіарені і менш публічні, ніж французи чи американці.

(Повна версія програми)

– Джонсон дуже різко ставився до тих дій, які Кремль здійснював щодо Великої Британії. Обрання Джонсона викликало роздратування у російських політиків. Вони всі одноголосно кажуть, що ось людина «з непомірними амбіціями», людина, яка «не розуміє Москву».

Якщо «Брекзит» закінчиться виходом без угоди, що послабить Великобританію економічно, у неї буде набагато менше ресурсів, можливостей протидіяти Росії

​Микола Бєлєсков: Як мінімум, у риториці він був доволі колоритний щодо Російської Федерації, прямий. Він справді говорить те, що думає. Хоча називає себе «русофілом». Але при цьому критикує російську поведінку на міжнародній арені. Разом з тим, був першим міністром, який за 5 років відвідав Москву. Дуже часто піднімав на кпини Лаврова, показав, що він набагато більш публічний політик, часто його висміював, жарти відпускав.

Якщо говорити про антиросійську політику, тут яка основна проблема? Якщо «Брекзит» закінчиться виходом без угоди, що послабить Великобританію економічно, у неї буде набагато менше ресурсів, можливостей протидіяти Російській Федерації. Вони дуже активні. Але на щось сподіватися більше?... Краще було, коли Британія була в ЄС – впливала на Париж і Берлін, які щодо Росії набагато стриманіші. Британія завжди була в авангарді з такими країнами, як Польща, країни Балтії, Швеція, яка казала: треба більші санкції, більше тиску, не треба на цьому зупинятися.

Росіянам не подобаються непередбачувані люди

Британці зіткнулися з тим, що, хоча їхній військовий потенціал, один із найбільших у Європі, все одно його не вистачає, щоб бути присутніми і в Європі, і на Близькому Сході, і в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Якщо це станеться, тоді можливостей буде набагато менше. Тоді треба буде відповідно скорочувати військовий бюджет, не буде двох постійно діючих авіаносців, ніяких винищувачів F-35B, ніяких економічних можливостей, щоб надавати допомогу Україні не на рівні 31 мільйона фунтів, а збільшити у випадку потреби. Але при цьому британці залишаються одними з найактивніших. Вони об’єктивно та країна, яка в НАТО займає одну із найактивніших позицій, активно демонструє своє лідерство, участь у різних операціях по всьому периметру НАТО.

Одна Велика Британія навіть без США може нанести потужний удар по Російській Федерації

Їм (росіянам – ред.) не подобаються непередбачувані люди. Їм було легше працювати з Бараком Обамою або Девідом Камероном, які абсолютно прораховувалися. А від таких політиків, як Дональд Трамп і Борис Джонсон, не відомо, що очікувати. Певною мірою Володимир Зеленський під час кампанії використовував ті прийоми, які використовували і Джонсон, коли вибудовував свою кар’єру з 2001 року, і Трамп. Отакі політики, як не парадоксально, цю асиметрію з Росією вирівнюють. Тому що завжди росіяни своєю непередбачливістю брали: а ми невідомо що там зробимо – йдіть нам на поступки! А тепер вони змушують їх задуматися: а що може бути?

Опції стримувати Росію у Британії є. Всі російські гроші або значна частина проходять через Лондон. Одна Велика Британія навіть без США може нанести потужний удар по Російській Федерації. (І не потрібне підтвердження ЄС – ред.) абсолютно. Це позитив.

– Пані Галібаренко, змінюється людина на Даунінґ-стрит, 10, які сподівання у вас є? Можливо, побоювання, як в очільника дипломатичної місії?

Наталія Галібаренко: Є великі сподівання. Для Бориса Джонсона Україна – не чужа країна. Він знає про всю нашу специфіку, про збройний конфлікт із росіянами, про анексію Криму. І завжди ми могли розраховувати на його підтримку.

Обрання Бориса Джонсона – це відповідь британців на основне питання: як і коли буде організовано «Брекзит» після того, як вже минуло 3 роки після референдуму.

​– Як ви, в принципі, сподіваєтеся на розвиток зараз українсько-британського діалогу? Чи не будуть ці перші 100 днів Бориса Джонсона, пов’язані з непростими процесами виходу Великої Британії з ЄС, просто згаяні з зовнішньополітичної точки зору?

Ми не будемо збавляти обороти. Україна – це одна з найважливіших країн зараз на європейському континенті

​Наталія Галібаренко: Ми завжди у відносинах дипломатів із Заходом воювали з таким «комплексом втоми». От коли вони втомлені від нас, а ми все одно продовжуємо просувати український порядок денний. Ми не будемо збавляти обороти. Україна – це одна з найважливіших країн зараз на європейському континенті. Будемо продовжувати політику, щоб Велика Британія залишалася нашим союзником. Для того треба робити налагодження особистих контактів між прем’єр-міністром Великої Британії і президентом України. Ми об’єктивно даємо час Великій Британії на реалізацію «Брекзиту» до 31 жовтня, але після того моменту робитиметься все, щоб ми організували повноцінний двосторонній контакт між двома лідерами.