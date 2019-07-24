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24 Липень 2019, Київ 08:07
Політика

Боріс Джонсон, новий прем’єр-міністр Великої Британії, про Україну і Росію

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Боріс Джонсон у середу, 24 липня, стане новим прем’єр-міністром Великої Британії. Ми зібрали цитати Джонсона про Україну і Росію.

Про Україну

  • Реформи в Україні «мають перемогти і вони переможуть», заявив тогочасний міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон на міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка пройшла у Копенгагені у червні 2018 року.
  • «Велика Британія буде з вами на кожному кроці: чи це підтримка і тренування ваших військових, чи допомога у боротьбі з корупцією, чи в низці інших аспектів» – Боріс Джонсон, червень 2018 року.
  • «Корупцію треба викорінити», – наголосив Джонсон, виступаючи на конференції з питань реформ в Україні у 2017 році.
  • «Вважаю, всі погодяться, що нам потрібно робити більше, щоб втілити ідеї тих, хто мужньо виходив під кулі снайперів протягом Майдану» – Боріс Джонсон, червень 2017 року.

Про Росію

  • «Я думаю, що одна з цікавих речей, що відбуваються на даний момент, полягає у тому, що Росія настільки неймовірно хитра у сіянні сумнівів і непорозумінь, поширенні фейкових новин і намаганні «скаламутити воду», – заявив голова МЗС Великої Британії Боріс Джонсон 23 квітня 2018 року за підсумками переговорів голів зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» в канадському Торонто.

  • «Кремль недооцінив силу міжнародного ставлення» – Боріс Джонсон різко розкритикував Росію під час своєї промови на бенкеті у мера Лондона 28 березня 2018 року.

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