Боріс Джонсон, новий прем’єр-міністр Великої Британії, про Україну і Росію

«Я думаю, що одна з цікавих речей, що відбуваються на даний момент, полягає у тому, що Росія настільки неймовірно хитра у сіянні сумнівів і непорозумінь, поширенні фейкових новин і намаганні «скаламутити воду», – заявив голова МЗС Великої Британії Боріс Джонсон 23 квітня 2018 року за підсумками переговорів голів зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» в канадському Торонто.