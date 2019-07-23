Новим прем’єр-міністром Британії стане Боріс Джонсон

Лідером Консервативної партії Великої Британії обрано колишнього мера Лондона та ексміністра закордонних справ Боріса Джонсона.

За результатами голосування серед членів партії Джонсон отримав 92153 голоси, а його суперник Джеремі Гант – 46,656 голосів.

На посаді очільника торі та прем’єра країни Джонсон змінить Терезу Мей.

Одразу ж після цього оголошення новообраний лідер британських консерваторів і прем’єр-міністр Боріс Джонсон виступив зі стислою промовою, у якій визначив його налаштованість на те, аби втілити у життя план виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу до 31 жовтня поточного року.

Прем’єр Джонсон також пообіцяв здійснити невідкладні кроки з метою розв’язати кризу, пов’язану із системою соціальної допомоги Великої Британії. Разом з тим Боріс Джонсон заприсягся здійснити готівкові вливання до британської системи шкільництва і вирівняти фінансування навчальних закладів на цілому обсязі Британії.

На пост прем’єра нового лідера торі має офіційно призначити королева Єлизавета ІІ 24 липня.

Джонсон раніше заявляв, що Британія має покинути Євросоюз до 31 жовтня, навіть якщо доведеться зробити це без угоди, повідомляє ВВС. «Зроби або помри, будь що буде», зазначав він.

Боріс Джонсон неодноразово наголошував на його симпатіях до України, підтримуючи протидію Києва російській агресії, а також вітаючи поступ України на шляху здійснення реформ. Новий прем’єр-міністр Великої Британії розглядається як надійний друг України, який завжди заявляв на всіх рівнях, що Крим – це Україна, надто коли Джонсон обіймав посаду міністра закордонних справ, неодноразово відвідуючи Київ.