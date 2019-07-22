У Британії оберуть наступного прем’єра

У Великій Британії сьогодні, 22 липня, члени Консервативної партії оберуть наступного прем’єр-міністра.

Голосування, у якому беруть участь 160 тисяч членів Консервативної партії, тривало місяць і завершується сьогодні о 19:00 за Києвом.

Результати мають оприлюднити 23 липня. Переможець стане лідером партії. На пост прем’єра його має офіційно призначити королева Єлизавета ІІ 24 липня.

За посаду голови уряду змагаються Боріс Джонсон та Джеремі Гант. Саме вони отримали найбільшу підтримку під час голосування серед торі-членів парламенту.

Як зазначає ВВС, найвірогіднішим переможцем вважається саме ексмер Лондону та один з лідерів кампанії за вихід Сполученого королівсьва з ЄС Джонсон.

Джонсон раніше заявляв, що Британія має покинути Євросоюз до 31 жовтня, навіть якщо доведеться зробити це без угоди, повідомляє ВВС. «Зроби або помри, будь що буде», зазначав він.

Гант казав, що також готовий до Brexit без угоди, але також прийме чергове відтермінування для проведення додаткових переговорів. Втім, в Брюсселі наголошували, що переглядати угоду наміру не мають.