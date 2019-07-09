Лідер британських лейбористів заявив про підтримку позиції «залишитися в ЄС»

Лідер Лейбористської партії Великої Британії Джеремі Корбін запропонував гіпотетичному наступному лідерові консерваторів, який змінить Терезу Мей на посаді прем’єр-міністра, провести другий референдум про Brexit до вже призначеної дати виходу Великобританії з ЄС 31 жовтня 2019 року.

Корбін заявив, що лейбористи в парламенті будуть голосувати проти виходу з ЄС.

За словами лідера лейбористів, партія переходить на позицію «залишитися в ЄС», щоб не допустити виходу з блоку без угоди і перешкодити іншим можливим крокам консерваторів, які могли б зашкодити країні.

Велика Британія мала залишити ЄС ще 29 березня, однак парламент відхилив усі пропозиції уряду Терези Мей. Мей заявила про свій намір піти у відставкупісля того, як вона не змогла погодити з британським парламентом угоду щодо «Брекзиту» – виходу Великої Британії з Європейського союзу.

10 квітня Мей і лідери Європейського союзу на екстреному саміті в Брюсселі домовилися про продовження терміну Brexit до 31 жовтня.